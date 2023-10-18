Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранені

Всього під час чергових вечірніх обстрілів Херсонщини поранення отримали троє людей.

Російська окупаційна армія з авіації та артилерії обстріляла Херсонську область.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Внаслідок удару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами”, - написав Прокудін.

Також окупанти завдали удару і по Ольгівці, де був травмований 47-річний місцевий житель.

Також 5 авіаударів прийшлося по Козацькому, масштаби пошкоджень встановлюються.

Нагадаємо, росіяни вдарили ввечері 18 жовтня по Корабельному району Херсона. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік. Постраждалого дістали і доправили до медичного закладу.