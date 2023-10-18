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До Авдіївки призупинили підвезення гуманітарної допомоги, – Барабаш

Влада у певний час запускає генератори для подачі людям води.

До Авдіївки призупинили підвезення гуманітарної допомоги, – Барабаш
Фото: Скріншот з відео

Через загострення ситуації навколо Авдіївки Донецької області постачання гуманітарної допомоги до міста призупинено, але накопичених запасів вистачить на три місяці.

Про це в коментарі Українському Радіо повідомив начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. 

«Ми поки що припинили ввезення гуманітарної допомоги до міста, бо небезпечна дорога, 22 кілометри до Авдіївки, постійно під обстрілами. Втім, у місті накопичено резерви. Ми з початку повномасштабної війни намагалися ці резерви підтримувати з розрахунку на кількість населення, орієнтовно, на 2-2,5 місяці. Це і продукти харчування, і гігієна, є певний запас води», – повідомив Барабаш.

Також, за його словами, є кілька локацій зі свердловинами, влада у певний час запускає генератори, щоб піднімати цю воду, люди її набирають.

Барабаш зазначив, що якщо буде так, як три останні дні, то найближчим часом, якщо не станеться нова хвиля загострення, знову завозитимуть гуманітарну допомогу. Поки що вона накопичується на більш спокійних територіях.

13 жовтня ввечері ворог завдав авіаудару по Авдіївці. Внаслідок влучання у багатоповерхівку під завалами опинився чоловік. Також, російські війська безуспішно намагаються прорвати оборону українською армії на Авдіївському напрямку.

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