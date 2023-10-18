У Києві затримали групу осіб, які били та калічили підприємця, вимагаючи криптовалюту

Четверо мешканців Черкас проникли до квартири підприємця та почали вимагати перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок. Під час спроби спротиву потерпілому зламали ногу та погрожували виколоти очі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру чотирьом особам, які незаконно позбавили волі підприємця та вчинили розбійний напад на нього з метою заволодіння грошовими коштами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, четверо мешканців м. Черкаси, користуючись товариськими відносинами з потерпілим, проникли в його квартиру та, погрожуючи фізичним насильством, почали вимагати перерахувати наявну в нього криптовалюту на їхній рахунок.

Підприємець відмовився виконувати вимоги нападників та спробував від них втекти. Проте вони наздогнали його, заштовхали назад у квартиру та завдали численних побоїв.

Продовжуючи злочинні дії, один з нападників зламав потерпілому ногу, інший - погрожував виколоти око та відрізати фаланги пальців на руках.

Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік виконав вимоги нападників та перерахував на вказаний ними рахунок електронні кошти у сумі близько 28 тис доларів США.

Отримавши переказ, підозрювані зв’язали потерпілого скотчем, викрали з квартири його документи і цінні речі та втекли.

За результатами проведених заходів правоохоронцям вдалося встановити нападників. Слідчі дії проходили в Києві та в Черкасах.

Під час низки обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти. Також у одного з них вилучили близько 300 боєприпасів до автоматичної зброї.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Столичні оперативники затримали чоловіка, який обкрадав житло киян на перших поверхах, куди проникав через вікна. З помешкань він забирав гроші та цінні речі власників.