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Окупанти обстріляли з артилерії село на Херсонщині, поранена жінка

Є влучання у приватні будинки.

Окупанти обстріляли з артилерії село на Херсонщині, поранена жінка
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Росіяни обстріляли з артилерії село Золота Балка Херсонської області. Жінку з пораненням відвезли до лікарні.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"Золота Балка знову під ворожим вогнем. Є травмована. Окупанти вдарили по селу з артилерії. Зафіксовано 12 "прильотів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів поранення отримала 78-річна жінка. Її госпіталізували. Ударами пошкоджені приватні будинки.  

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Нагадаємо, сьогодні близько другої ночі російська армія обстріляла з тимчасово окупованого лівого берега селище Благовіщенське Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

За минулу добу російські війська здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Шестеро людей дістали поранення.

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