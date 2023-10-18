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Поліція задокументувала з початку року 116 фактів торгівлі людьми

Йдеться про сексуальну експлуатацію, трудове рабство, торгівлю дітьми та примусове жебрацтво.

Поліція задокументувала з початку року 116 фактів торгівлі людьми
Фото: Національна поліція України

З початку 2023 року поліцейські задокументували 116 фактів торгівлі людьми. 65 торгівців людьми отримали статус підозрюваних.

Про це повідомляє у Telegram Національна поліція України.

Згідно з повідомленням, задокументовано з початку року 116 фактів торгівлі людьми. Від цього злочину постраждали 37 чоловіків, 27 жінок і 16 дітей. Мова йде про сексуальну експлуатацію, трудове рабство, торгівлю дітьми та примусове жебрацтво.

"Ми надалі працюємо та докладаємо зусиль, аби попереджати, виявляти, фіксувати ці жахливі історії та притягувати до відповідальності тих, для кого людина досі – товар", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, поліцейські Київщини перекрили канал торгівлі людьми. 41-річний організатор розміщував оголошення в телеграм-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі.

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