США передали Україні близько 20 ракет ATACMS, – New York Times

Українські військові вперше використали нещодавно поставлені американські ракети великої дальності ATACMS проти Росії у вівторок після того, як президент Джо Байден подолав своє тривале небажання надати зброю, що дозволило Пентагону таємно доставити її в останні кілька днів, пише The New York Times із посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що Байден хвилювався, що поставка більш потужної зброї може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

За словами американського чиновника, Україна використала ракети під назвою ATACMS для удару по двох авіабазах на окупованій Росією території у вівторок. Сили спецоперацій України повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено злітно-посадкові смуги та знищено 9 гелікоптерів, склад боєприпасів, зенітну ракетну установку та військову техніку.

Застосування ракет підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Версія ракети, надісланої Сполученими Штатами, має обмежений радіус дії.

Тим не менш, офіційні особи заявили, що цього достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для підтримки з повітря та постачання своїх військ в Україні. Одна з умов, висунутих українцям, полягає в тому, що ATACMS не може використовуватися для атак на території Росії.

Після багатьох повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її поставка була здійснена таємно через побоювання, що вона може бути атакована Росією, коли вона буде доставлена в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька. Двоє західних чиновників заявили, що Сполучені Штати направили близько 20 ракет в Україну.

Версія ракети ATACMS, надісланої українцям, являє собою касетний боєприпас, який викидає 950 невеликих бомб, які можуть завдати шкоди великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку США не підписували.

Ракети ATACMS є другим типом касетної зброї, яку, як відомо, США надали Україні. У липні адміністрація Байдена почала постачати Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди, кожен з яких містить 72 суббоєприпаси меншого розміру, призначені для ураження бронетехніки та ворожих солдатів.