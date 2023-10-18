Україна веде роботу з партнерами, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ.

У російських ракетах та безпілотниках продовжують знаходити іноземні компоненти.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

“Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «шахед» і «картограф». Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання рф”, - написав Єрмак.

У серпні Єрмак заявив, що 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм. Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни використовують у війні проти України.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Є загиблі та поранені.