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У російських ракетах та безпілотниках продовжують знаходити іноземні компоненти, – Єрмак

Україна веде роботу з партнерами, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ. 

У російських ракетах та безпілотниках продовжують знаходити іноземні компоненти, – Єрмак
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У російських ракетах та безпілотниках продовжують знаходити іноземні компоненти. 

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак

“Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «шахед» і «картограф». Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання рф”, - написав Єрмак.

У серпні Єрмак заявив, що 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм. Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни використовують у війні проти України.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Є загиблі та поранені.

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