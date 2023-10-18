​За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 окупантів, шість ворожих гелікоптерів та літак

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 290 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 290050 (+620) осіб
- танків - 4981 (+2)
- бойових броньованих машин - 9420 (+15)
- артилерійських систем - 6944 (+8)
- РСЗВ - 814 (+0)
- засоби ППО - 547 (+0)
- літаків - 319 (+1)
- гелікоптерів - 323 (+6)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5301 (+10)
- крилаті ракети - 1534 (+1)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9303 (+10)
- спеціальна техніка - 982 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.