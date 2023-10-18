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​За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 окупантів, шість ворожих гелікоптерів та літак

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 290 000 військових.

​За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 окупантів, шість ворожих гелікоптерів та літак
Архівне фото

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 290 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 290050 (+620) осіб
  • танків - 4981 (+2)
  • бойових броньованих машин - 9420 (+15)
  • артилерійських систем - 6944 (+8)
  • РСЗВ - 814 (+0)
  • засоби ППО - 547 (+0)
  • літаків - 319 (+1) 
  • гелікоптерів - 323 (+6)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5301 (+10)
  • крилаті ракети - 1534 (+1)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9303 (+10)
  • спеціальна техніка - 982 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

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