Єрмак заявив, що 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм

Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни використовують у війні проти України.

Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака підготувала новий аналіз щодо російських БпЛА та іноземних компонентів в них.

Як повідомив керівник Офісу Президент України Андрій Єрмак, 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм.

"Ми вивчили 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА, які росіяни задіюють у війні проти України - це «Ланцет», «Орлан-10» та Shahed-136/131. Також ми запропонували нашим партнерам конкретні санкційні рекомендації, як і допоможуть перекрити кисень російському ВПК... Росія все ще дуже залежна від компонентів іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніки", - зауважив Єрмак.

Він зазначив, що частини з цих компонентів досі можливо придбати на загальнодоступних платформах.

"Росія отримує компоненти частіше за все через треті країни, про які ми детально все розписали у звіті. Також ми виявили збільшення обсягів торгівлі росіянами після різкого спаду на початку повномасштабного вторгнення в третьому кварталі 2022 року. Ці транзакції склали $7,2 млрд за період з січня по травень 2023 року, що на 19% вище, ніж у відповідний період 2022 року ($6,1 млрд ). Це стосується, зокрема, компонентів", - повідомив керівник ОПУ.

Єрмак додав, що Росія також використовує тактику приховування своїх закупівельних зусиль. "Вони включають незаконні мережі, приховування митних даних, одноденні підставні компанії, розширення посередницьких структур, диверсифікацію постачальників і організацію фальшивих транзитних операцій", - повідомив глава Офісу Прзидента.

Єрмак перелічив заходи, які допоможуть запобігти постачанню найважливіших комплектуючих для російського військового виробництва:

узгодження санкцій у межах санкційної коаліції (уніфікація санкційних списків для охоплення ширшого кола компаній, залучених до військового комплексу);

більш широкий експортний контроль (розширення санкційних категорій товарів шляхом використання ширших класифікацій товарів на основі 6-значних кодів Гармонізованої системи (HS) може запобігти неправильній класифікації та спростити контроль за експортом);

поліпшення дотримання законодавства компанією (покращення співпраці між виробниками найважливіших компонентів і органами влади є ключовим для покращення дотримання санкцій і впровадження ефективних заходів);

підвищення відповідальності: компанії повинні взяти на себе відповідальність за те, щоб їхня продукція не потрапляла до російської зброї;

ефективніше використання існуючих інститутів і структур (застосування системи боротьби з відмиванням грошей може посилити заходи експортного контролю, оскільки ухилення від санкцій часто має схожі моделі з відмиванням грошей).

Нагадаємо, нещодавно глава ОПУ повідомляв, що в ракетах Х-101, які Росія виготовила у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. А днями збиті ворожі гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів.

За словами Єрмака, Україна працюватиме з партнерами для посилення санкцій, які вдарять по виробництву російських безпілотників як от "Ланцета" і "Орлана". Група Макфола-Єрмака невдовзі представить документ з конкретними санкційними пропозиціями, щоб "унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів".