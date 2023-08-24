З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

Про це йдеться на сайті глави держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» командувачу повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, якому присвоєно найвище звання Героя України, а також молодший сержант Василь Бурмеч.

Володимир Зеленський також передав орден «Золота Зірка» дружині старшого лейтенанта Віталія Бондарука, удостоєного звання Героя України посмертно. Він особисто знищив групу противника й віддав своє життя, рятуючи підлеглий особовий склад.

Крім того, Президент вручив орден матері Героя України майора Віталія Блажка, який брав участь у бойових діях на Маріупольському напрямку з першого дня російського вторгнення. Блажко загинув під час бою з окупантами на території Азовсталі. Звання Героя України посмертно отримав і майор Сергій Лисенко, який від 24 лютого 2022 року брав безпосередню участь в обороні Києва, опісля виконував бойові та спеціальні завдання в Запорізькій, Луганській і Донецькій областях. Загинув у листопаді 2022 року, викликавши вогонь на себе заради порятунку життів побратимів. Орден «Золота Зірка» Зеленський передав матері захисника.

Президент вручив орден Герою України солдату Державної прикордонної служби Івану Кишенку, який 22 липня цього року зайняв вогневу позицію і вступив у нерівний бій із окупантами, які мали чисельну перевагу. Кишенко утримував рубіж і водночас евакуйовував та надавав їм медичну допомогу. Він отримав поранення, та попри це захищав позицію протягом шести годин, витративши весь наявний бойовий і резервний комплект боєприпасів. Наступного дня знесилений і виснажений боєм солдат вийшов у район зосередження сил ЗСУ.

«Хрест бойових заслуг» отримали старший бойовий медик, молодший сержант Любов Коноваленко і підполковник Микола Кудря.

Зеленський нагородив військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Служби безпеки України, ДСНС орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів, Данила Галицького, князя Ярослава Мудрого ІІІ та V ступенів, «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, та медалями «За працю і звитягу».

Для відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин глава держави вручив відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ, 71-й окремій єгерській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 124-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 8-му прикордонному загону ДПСУ, 9-му прикордонному загону імені Січових Стрільців ДПСУ, 2-му Шосткинському полку Національної гвардії України та 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії.

Бойові прапори отримали 67-а окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ, 77-а окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, 385-а окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення ВМС ЗСУ.

Бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями вручили 107-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ (почесне найменування «Кременчуцька») та 104-й окремій автомобільній бригаді Сил логістики (почесне найменування «імені Остафія Дашковича»).

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, 23 серпня президент Литви Ґітанас Науседа вручив у Києві державні нагороди Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони України Олексію Резнікову та міністрові закордонних справ Дмитрові Кулебі.

Раніше під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени «За мужність» IIІ ступеня.