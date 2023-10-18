Росія посилила наступ у напрямку Куп'янськ-Лиман, однак великий прорив малоймовірний, − британська розвідка

Окупанти просуваються на захід до річки Оскіль для створення буферної зони навколо Луганської області.

За останні два тижні відбулося Росія значно посилила наступ у напрямку Куп'янськ-Лиман на Харківщині. Однак малоймовірно, що окупанти досягнуть великого оперативного прориву.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

“Російські обстріли посилилися, і підрозділи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії провели атаки, але з обмеженим успіхом”, − йдеться у повідомленні.

Британці вважають, що ці дії є частиною російського наступу, що триває за кількома напрямками на сході України.

Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіль для створення буферної зони навколо Луганської області.

“В останні місяці РФ наростила боєздатність на куп'янсько-лиманському напрямі. Однак українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямі, і малоймовірно, що РФ зможе досягти великого оперативного прориву”, − йдеться у повідомленні міністерства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AebPDeDhhU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 18, 2023

Нагадаємо, раніше британці заявили, що наступна хвиля мобілізації у Росії навряд чи відбудеться до президентських виборів.