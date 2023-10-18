Головне за ніч та ранок середи, 18 жовтня: удари по Запоріжжю та Дніпру, 69 бойових зіткнень

Ворожі обстріли Дніпра і Запоріжжя, 69 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, війна на Близькому Сході.

У ніч на 18 жовтня російські війська завдали шістьох ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста, внаслідок чого двоє людей загинули, троє дістали поранення, ще троє вважаються безвісти зниклими.

"Сьогодні вночі, в період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська завдали шістьох ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється", - повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Співробітники ДСНС спільно із правоохоронцями та волонтерами врятували та передали медикам чоловіка. Ще 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Також у ДСНС уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу зруйнувано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи.

Російські війська зранку обстрілюють приватний сектор міста Дніпро, повідомив мер Борис Філатов у фейсбуці.

"Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі", - написав він. Філатов зазначив, що подробиці пізніше офіційно повідомить військова адміністрація.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. "Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом. Прошу блогерів та ЗМІ поки утриматись від будь-яких фото та коментарів! Не допомагайте ворогу!", - написав він у Telegram.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 290 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні близько 01:15 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Від отриманих поранень загинув господар, який був на подвірʼї.

Також в результаті удару пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, бойовики випустили з-за лікарні.

ЦАХАЛ заявила про перехоплення розмови з палестинцями, які обговорювали невдачу запуску.

Тель-Авів стверджує, що з 7 жовтня близько 450 палестинських ракет, які випустили по Ізраїлю з Сектора Гази, не досягли своїх цілей. А вибух у лікарні є прикладом цього.

Нагадаємо, після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

Ізраїльські військові відкидають відповідальність за вибух, заявляючи, що лікарня постраждала від невдалого запуску ракети, здійсненої палестинською військовою організацією “Ісламський джихад”. Ісламісти причетність до удару також заперечують.

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