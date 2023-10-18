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Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ

Тель-Авів заявив про перехоплення розмови з бойовиками, які обговорювали невдачу запуску.

Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська армія заявила, що ракету, яка поцілила у баптистську лікарню у Газі, бойовики випустили з-за лікарні.

Про це пише The Guardian.

ЦАХАЛ заявила про перехоплення розмови з палестинцями, які обговорювали невдачу запуску.

Тель-Авів стверджує, що з 7 жовтня близько 450 палестинських ракет, які випустили по Ізраїлю з Сектора Гази, не досягли своїх цілей. А вибух у лікарні є прикладом цього. 

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Нагадаємо, після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

Ізраїльські військові відкидають відповідальність за вибух, заявляючи, що лікарня постраждала від невдалого запуску ракети, здійсненої палестинською військовою організацією “Ісламський джихад”. Ісламісти причетність до удару також заперечують.

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