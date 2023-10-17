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Президентка Грузії ветувала “наметовий закон”

Зурабішвілі наклала вето перед тим, як в парламенті розпочався процес імпічменту щодо неї.

Президентка Грузії ветувала “наметовий закон”
Фото: Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала зміни до закону "Про збори та маніфестації", який також відомий як “наметовий закон”.

Про це повідомила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Вона наголосила, що ветувала цей закон як антиєвропейський.

Втім, раніше голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що “наметовий закон” не будуть давати на підпис президентці згідно з процедурою, і він без підпису президента набуде чинності негайно.

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“Перед початком процесу імпічменту в парламенті президентка підписала наказ про припинення грузинського громадянства Отара Парцхаладзе”, - йдеться у повідомленні.

Йдеться про колишнього генерального прокурора країни, який потрапив під санкції США та має громадянство Росії. Минулого місяця Зурабішвілі відмовилась це робити, оскільки той має бути покараний саме як громадянин Грузії.

Як раніше повідомлялось, Конституційний суд Грузії встановив, що президентка країни Саломе Зурабішвілі порушила конституцію, коли вирушила у турне на підтримку кандидатського статусу своєї країни без дозволу уряду. Це рішення підтримали шість із дев'яти суддів.

Тепер "Грузинська мрія" може ініціювати голосування за імпічмент Зурабішвілі у парламенті. Але у неї не вистачає необхідних для схвалення 100 голосів.

Раніше повідомлялось, що парламент Грузії ухвалив так званий наметовий закон ("Про збори та маніфестації"), документ підтримали 74 депутати, проти виступили 22.

Запропоновані зміни забороняють розгортати намети, сцени, підсилювальні пристроїв поблизу державних установ. У пояснювальній записці автори зазначили, що ці норми запровадили на підставі нещодавньої заяви Служби державної безпеки. У ній ішлося, що на території Грузії та за межами держави діє група осіб, яка планує у жовтні-грудні дестабілізувати ситуацію в країні та влаштувати масові заворушення. Мета угруповання – повалення влади насильницьким шляхом. Фінансують зловмисників з-за кордону.

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