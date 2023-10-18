США запровадили санкції щодо ключових осіб ХАМАСу та його фінансових посередників

Посередники дислокувалися в Газі, а також у Судані, Туреччині, Алжирі та Катарі.

США запровадили санкції щодо ключових осіб і бойовиків угруповання ХАМАС та його фінансових посередників.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

За інформацією Мінфіну, посередники дислокувалися в Газі, а також у Судані, Туреччині, Алжирі та Катарі.

"Ця акція спрямована проти членів, які управляють активами в секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, фінансового посередника в Катарі, який має тісні зв'язки з іранським режимом, ключового командира ХАМАС, а також біржі віртуальної валюти та її оператора, що базується в Газі", - йдеться в повідомленні міністерства.

У переліку є, зокрема, член політради та чиновник інвестиційного управління ХАМАСу Муса Муххамад Салім Дудін, який відповідає за переговори з визволення бойовиків із тюрем, суданський фінансист терористів Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Хайр, а також Buy Cash Money and Money Transfer Company із Гази.

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що терористи ХАМАС для нападу на Ізраїль могли використати реактивні гранати та 122-мм артилерійські снаряди, які придбали в КНДР.

Нещодавно стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю знищила одного з керівників ХАМАС, який відповідав за ув’язнених у секторі Газа.