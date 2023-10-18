Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
ГоловнаСвіт

США запровадили санкції щодо ключових осіб ХАМАСу та його фінансових посередників

Посередники дислокувалися в Газі, а також у Судані, Туреччині, Алжирі та Катарі.

США запровадили санкції щодо ключових осіб ХАМАСу та його фінансових посередників
Фото: EPA/UPG

США запровадили санкції щодо ключових осіб і бойовиків угруповання ХАМАС та його фінансових посередників.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

За інформацією Мінфіну, посередники дислокувалися в Газі, а також у Судані, Туреччині, Алжирі та Катарі.

"Ця акція спрямована проти членів, які управляють активами в секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, фінансового посередника в Катарі, який має тісні зв'язки з іранським режимом, ключового командира ХАМАС, а також біржі віртуальної валюти та її оператора, що базується в Газі", - йдеться в повідомленні міністерства.

У переліку є, зокрема, член політради та чиновник інвестиційного управління ХАМАСу Муса Муххамад Салім Дудін, який відповідає за переговори з визволення бойовиків із тюрем, суданський фінансист терористів Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Хайр, а також Buy Cash Money and Money Transfer Company із Гази.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що терористи ХАМАС для нападу на Ізраїль могли використати реактивні гранати та 122-мм артилерійські снаряди, які придбали в КНДР.

Нещодавно стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю знищила одного з керівників ХАМАС, який відповідав за ув’язнених у секторі Газа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies