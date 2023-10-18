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Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці

Для усунення з посади потрібно 100 голосів.

Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Парламент Грузії не зміг усунути з посади президентку Саломе Зурабішвілі. За імпічмент проголосували 86 депутатів, проти – 1. Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Для усунення президента Грузії з посади потрібно 100 голосів. Парламентська більшість «Грузинської мрії» та «Сили народу» складається з 85 депутатів. Багато опозиційних депутатів, за винятком «Європейських соціалістів», заздалегідь оголосили, що не підтримують імпічмент.

Проти імпічменту проголосував лише лідер партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі.

Раніше Конституційний суд Грузії задовольнив конституційне подання правлячої партії «Грузинська мрія» та встановив порушення президентом Конституції через її закордонні візити без дозволу уряду. 

За таке рішення проголосували шість із дев'яти суддів пленуму Конституційного суду Грузії. Судді Ірина Імерлішвілі, Теймураз Тугуші та Георгій Кверенчхіладзе висловилися проти.

«Грузинська мрія» заявила, що президент порушила Конституцію, оскільки вирушила до закордонних поїздок, не отримавши дозволу уряду.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала зміни до закону "Про збори та маніфестації", який також відомий як “наметовий закон”. Вона наголосила, що ветувала цей закон як антиєвропейський.

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