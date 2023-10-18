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Кількість громадян України серед жертв нападу ХАМАС на Ізраїль зросла до 23, – посол

Це друга після США кількість загиблих іноземців внаслідок нападу терористів. 

Кількість громадян України серед жертв нападу ХАМАС на Ізраїль зросла до 23, – посол
Ілюстративне фото: місто Ашкелон після обстрілу терористів ХАМАС
Фото: EPA/UPG

Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. 

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. 

“Згідно з оновленим звітом, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу”, – написав він. 

Нагадаємо, минулого тижня посольство України в Ізраїлі повідомляло, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до дванадцяти. Ще вісім українців зникли безвісти. Також на той час було відомо про 18 загиблих громадян США і 21-го зниклого безвісти; 

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що за удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”. Раніше ЦАХАЛ заявив, що ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні. Тель-Авів заявив про перехоплення розмови з бойовиками, які обговорювали невдалий запуск.

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