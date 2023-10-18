Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

“Згідно з оновленим звітом, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу”, – написав він.

According to the updated report, 23 Ukrainian nationals were killed by #Hamas as a result of the attack on Israel. This is the second only to USA number of foreigners killed in the attack. #Israel_under_attack #IsraelUkraine — Michael Brodsky (@michael_brodsk) October 18, 2023

Нагадаємо, минулого тижня посольство України в Ізраїлі повідомляло, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до дванадцяти. Ще вісім українців зникли безвісти. Також на той час було відомо про 18 загиблих громадян США і 21-го зниклого безвісти;

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що за удар по лікарні у Газі відповідає “інша команда”. Раніше ЦАХАЛ заявив, що ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні. Тель-Авів заявив про перехоплення розмови з бойовиками, які обговорювали невдалий запуск.