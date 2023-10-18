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Перший глобальний саміт із безпеки штучного інтелекту стартує у Великій Британії 1 листопада

Лондон хоче закріпити себе як арбітра між Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом у цій сфері.

Перший глобальний саміт із безпеки штучного інтелекту стартує у Великій Британії 1 листопада
Британський прем'єр Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

1-2 листопада Велика Британія проведе перший у світі глобальний саміт із безпеки штучного інтелекту (ШІ), пише Reuters.

Лондон хоче закріпити себе як арбітра між Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом у цьому технологічному секторі, зазначає видання.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак хоче, аби Великобританія стала центром безпеки штучного інтелекту, зазначаючи, що цю технологію можуть використовувати злочинці та терористи для створення зброї масового знищення. ЄС, навпаки, досі приділяв пріоритетну увагу впливу цієї технології на права людини та корпоративну прозорість.

Порядок денний заходу включає обговорення непередбачуваних досягнень технології та можливості втрати людьми контролю над нею.

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Сунак прийме близько 100 гостей у Блетчлі-парку, на півдні Англії, де математик Алан Т'юрінг зламав код “Енігми” нацистської Німеччини. Віцепрезидентка США Камала Гарріс та генеральний директор Google DeepMind Деміс Гасабіс очолюють список гостей, до якого входять законодавці, піонери штучного інтелекту та науковці.

Технологічний інвестор і один із двох його головних організаторів Метт Кліффорд заявив, що мета саміту − розпочати міжнародний діалог щодо регулювання штучного інтелекту.  “Це не парламент. Ми не створюємо закони, ми не укладаємо угоди. Ми намагаємося залучити до розмови різних людей з дуже різними думками”, − сказав він.

Але низка експерти стверджує, що конференція не повинна зосереджуватися настільки конкретно на екзистенціальних загрозах. У центрі мають бути нагальніші справи.

“Більшість людей, з якими я розмовляю, спантеличені тим, що Великобританія застосувала такий підхід. Питання: що ви збираєтеся з цим робити?”, − сказала автор і провідний дослідник технологічної етики Стефані Гейр.

Нагадаємо, Великобританія запросила взяти участь у саміті Китай, як одну з провідних країн у галузі технологій ШІ.  США обмежують поставки до Китаю деяких нових чіпів, які застосовують у системах штучного інтелекту.

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