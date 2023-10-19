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Сунак прилетів до Тель-Авіву, аби висловити солідарність з ізраїльським народом

Британський прем'єр приїхав до країни після візиту Джо Байдена.

Сунак прилетів до Тель-Авіву, аби висловити солідарність з ізраїльським народом
Фото: EPA/UPG

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак прибув до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку Тель-Авіву у війні проти ХАМАСу, водночас закликаючи полегшити умови жителів Гази в облозі, пише Reuters.

Очільник уряду приїхав до Ізраїлю після візиту президента США Джо Байдена, який повернувся додому в середу ввечері після восьмигодинної подорожі.

Перед від’їздом Байден у своїй промові сказав ізраїльтянам: “Поки ви відчуваєте цей гнів, не піддавайтеся цьому. Після 11 вересня ми були розлючені в Сполучених Штатах. І хоча ми шукали справедливості та її досягли, ми також зробили помилки”.

Пізніше він зазначив журналістам, що Тель-Авів має “полегшити страждання людей, яким нема куди йти”. “Ізраїль сильно постраждав, але правда в тому, що вони мають можливість полегшити страждання людей, яким нікуди йти... це те, що вони повинні робити”, − заявив президент.

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Сунак приземлився в Тель-Авіві через кілька годин після відльоту Байдена зі схожим меседжем підтримки.

“Насамперед я тут, щоб висловити свою солідарність з ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного, жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, що Сполучене Королівство і я підтримуємо вас”, − сказав Сунак ізраїльським журналістам.

Він також зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. “Разом ми погодилися щодо важливості надання термінової гуманітарної підтримки звичайним палестинцям у Газі, які також страждають”, − зазначив Сунак на соцплатформі X.

Нагадаємо, сьогодні вранці Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази, зокрема по місцях на півдні, які Тель-Авів оголосив безпечними зонами. Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що з початку війни у місцевості було вбито 3478 осіб і понад 12 тисяч отримали поранення. В Ізраїлі внаслідок ударів ХАМАСу загинуло понад 1400 осіб.

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