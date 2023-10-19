Сунак прилетів до Тель-Авіву, аби висловити солідарність з ізраїльським народом

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак прибув до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку Тель-Авіву у війні проти ХАМАСу, водночас закликаючи полегшити умови жителів Гази в облозі, пише Reuters.

Очільник уряду приїхав до Ізраїлю після візиту президента США Джо Байдена, який повернувся додому в середу ввечері після восьмигодинної подорожі.

Перед від’їздом Байден у своїй промові сказав ізраїльтянам: “Поки ви відчуваєте цей гнів, не піддавайтеся цьому. Після 11 вересня ми були розлючені в Сполучених Штатах. І хоча ми шукали справедливості та її досягли, ми також зробили помилки”.

Пізніше він зазначив журналістам, що Тель-Авів має “полегшити страждання людей, яким нема куди йти”. “Ізраїль сильно постраждав, але правда в тому, що вони мають можливість полегшити страждання людей, яким нікуди йти... це те, що вони повинні робити”, − заявив президент.

Сунак приземлився в Тель-Авіві через кілька годин після відльоту Байдена зі схожим меседжем підтримки.

“Насамперед я тут, щоб висловити свою солідарність з ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного, жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, що Сполучене Королівство і я підтримуємо вас”, − сказав Сунак ізраїльським журналістам.

Він також зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. “Разом ми погодилися щодо важливості надання термінової гуманітарної підтримки звичайним палестинцям у Газі, які також страждають”, − зазначив Сунак на соцплатформі X.

I’ve just met President @Isaac_Herzog and conveyed my gratitude for the support provided to British nationals caught up in the terror attacks.



Together we agreed on the importance of getting urgent humanitarian support to ordinary Palestinians in Gaza who are also suffering. pic.twitter.com/SouO8wRj4o — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 19, 2023

Нагадаємо, сьогодні вранці Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази, зокрема по місцях на півдні, які Тель-Авів оголосив безпечними зонами. Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що з початку війни у місцевості було вбито 3478 осіб і понад 12 тисяч отримали поранення. В Ізраїлі внаслідок ударів ХАМАСу загинуло понад 1400 осіб.