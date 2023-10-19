Очільник РПЦ Гундяєв заявив, що ядерна зброя створена "за божим промислом"

Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв упевнений, що ядерну зброю "за невимовним божим промислом створили під опікою преподобного Серафима Саровського".

Про це він звявив, вручаючи орден преподобного Сергія Радонезького І ступеня фізику Радію Ількаєву - почесному науковому керівнику федерального ядерного центру, пише російське видання "Медуза".

"Радій Іванович - це, я сміливо сказав би, великий російський учений. Він очолює ядерний центр, той самий, який було створено Курчатовим. Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, то важко сказати, чи існувала би наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, бо за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима. Завдяки цій силі Росія залишилася незалежною, вільною, і, звісно, ми маємо все зберігати в наших серцях і в пам'яті цей чудовий подвиг наших вчених, які практично врятували країну", - сказав Кирило.

Серафим Саровський (1754-1833) - засновник і покровитель Дівіївського монастиря. Преподобний Серафим Саровський згадується в РПЦ як покровитель ядерників з 1990-х років.

У Сарові знаходиться Російський федеральний ядерний центр - Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики. Центр розробляє та виробляє ядерні боєприпаси. У 2019 році центр замовив 76 ікон Серафима Саровського зі стразами.

Нагадаємо, у 2018 роціі президент РФ Путін заявляв, що Росія "ніколи не стане ініціатором військових дій, у тому числі і застосуванням ядерної зброї", але в разі ядерного удару, за його словами, "всі росіяни потраплять у рай, а всі інші - здохнуть".

З тих пір представники влади РФ часто погрожують застосуванням ядерної зброї, особливо після початку повномасштабного вторнення в Україну. Зокрема, Дмитро Медведєв з початку повномастабної війни 57 разів погрожував Україні та світу ядерною зброєю.

Однак, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ці погрози Кремля залишатимуться блефом, поки країни не піддаватимуться шантажу.