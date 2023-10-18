Поведінка Заходу, що підтримує дії Ізраїлю щодо Гази, підриває підтримку України, - FT

Схвальна реакція Заходу на дії Ізраїлю в Газі підірвала багатомісячні зусилля виставити агресором Росію, яка напала на Україну, передає "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Захід працював із провідними країнами Глобального Півдня, серед яких - Індія, Бразилія і Південно-Африканська Республіка, аби досягнути консенсусу в питанні підтримки глобального порядку, який буде заснований на правилах. Діалог тривав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, аби згадані держави переорієнтували свою підтримку від РФ до України.

Після атак Ізраїлю на Газу слова західних лідерів, зокрема, США, зазначає видання, можна сприймати як лицемірство: якщо не осуджують Єрусалим, то потрібно це робити з Росією.

За чотири тижні до атаки ХАМАС лідери США, ЄС і західних союзників на саміті G20 в Нью-Делі звернулися до країн, що розвиваються, із закликом засудити напади Росії на українських цивільних, аби забезпечити повагу до Статуту ООН і міжнародного права.

Тепер західні посадовці кажуть - вони чують той же аргумент у відповідь на вимоги засудити атаку Ізраїлю на Газу, куди Єрусалим вирішив обмежити постачання води, електроенергії та газу.

Деякі американські дипломати непублічно висловлюють занепокоєння тим, що адміністрація президента Джо Байдена не визнала, що її широка підтримка дій Ізраїлю може відштовхнути значну частину Глобального Півдня.

"Те, що ми сказали про Україну, має стосуватися і Гази. В іншому випадку ми втрачаємо всю нашу довіру", – зазначив співрозмовник видання.

Один із дипломатів краєни-члена "Групи семи" зауважив: "Ми, безумовно, програли битву на Глобальному Півдні. Уся робота, яку ми провели з країнами Глобального Півдня (щодо України. – Ред.), була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Нас більше ніколи не будуть слухати".

Тим часом Росія намагалася забезпечити успішне голосування за резолюцію Ради безпеки ООН, яка засуджує насильство проти цивільного населення в конфлікті, не згадуючи конкретно про ХАМАС. 17 жовтня Радбез відхилив цю резолюцію - за неї проголосували тільки Китай, ОАЕ, Мозамбік та Габон.

Посадовець із ЄС назвав такий крок "подарунком для Росії". Тепер же чимало західних дипломатів побоюються, що змінена російська резолюція таки зможе набрати дев'ять голосів, необхідних для ухвалення. І хоча США, Великобританія або Франція можуть її заветувати, але це тільки принесе Москві пропагандистську перемогу.

"Ми повинні запобігти тому, щоб Росія... за підтримки китайців... взяла на себе ініціативу використати це проти нас. Існує ризик, що на наступному голосуванні в Генасамблеї щодо підтримки України ми побачимо великий вибух у кількості тих, хто утримався", – сказав виданню один із західних дипломатів.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль вигідний Росії, щоб відволікти увагу світу від війни в Україні,

Тим часом міністр збройних сил Великобританії Джеймс Гіппі сказав, що Ізраїль повівся відповідально, попереджаючи жителів Сектору Гази про необхідність евакуюватися з півночі й назвав південь Гази “безпечною гаванню”.

А топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель цього тижня у п'ятницю візьме участь у саміті ЄС-США, оскільки Брюссель прагне напрацювати єдину позицію після тижня неоднозначних повідомлень щодо Ізраїлю.