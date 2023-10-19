Міноборони Ізраїлю отримало від США першу партію бронетехніки

У наступних поставках будуть броньовані машини швидкої допомоги та ваговози.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило про отримання партії броньованої техніки від США. Вона має замінити пошкоджену техніку в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС.

Про це Міноборони Ізраїлю повідомило у мережі Х.

Згідно з повідомленням, Міноборони Ізраїлю прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання ЦАХАЛ. Ця партія є частиною закупівлі вартістю 400 млн шекелів (понад 70 млн євро), яка спрямована на зміцнення техніки Армії оборони Ізраїлю.

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

У наступних поставках техніки зі США будуть броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль запросив у США 10 млрд доларів надзвичайної військової допомоги.

CNN та Wall Street Journal написали, що Сполучені Штати відібрали близько 2 000 військових для підготовки до потенційного розгортання заради підтримки Ізраїлю. Війська будуть консультувати та надавати медичну підтримку, але вони не призначені для виконання бойових дій. Піхоту до розгортання не готують.

На думку американського генерала Девіда Петреуса, військовий наземний наступ Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази може тривати роками та включати жахливі бої.