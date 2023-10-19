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Фінляндія заблокувала три угоди з нерухомістю за участю російських покупців

Рішення пояснили тим, що дозвіл на придбання майна може перешкодити обороні території країни.

Фінляндія заблокувала три угоди з нерухомістю за участю російських покупців
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців, пише Reuters.

“Згадані придбання нерухомості можуть розглядатися як такі, що перешкоджають організації національної оборони або захисту територіальної цілісності”, − йдеться в заяві міністерства.

Рішення стосується двох об'єктів нерухомості в Руоколахті та одного в Китеї, обидва неподалік російського кордону на півдні Фінляндії.

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Фінляндія останніми тижнями прагне прискорити конфіскацію нерухомості росіян через те, що останні мають труднощі з оплатою своїх витрат і податків після впровадження санкцій Євросоюзом.

Уряд Фінляндії планує спростити правила інформування російських власників, оскільки наразі незаконно виганяти власників нерухомості через неоплачені рахунки, якщо вони не отримали офіційне повідомлення.

Гельсінкі також міркують над тим, як взяти під контроль найбільшу спортивну арену столиці, яку закрили торік через санкції проти її російських власників-мільярдерів.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що про плани схвалити кілька законодавчих проєктів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

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