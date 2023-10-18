США ввели санкції проти іранських виробників зброї

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти іранських виробників зброї та їхніх поплічників. Про це повідомили на офіційному сайті Білого дому.

Вже притягнули до відповідальності сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці (КНР), Росії та Туреччині, у зв’язку з розробкою безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Ірану та військової авіації.

"Ця мережа відповідає за закупівлю та технічне обслуговування для підтримки БПЛА Іранської авіаційної промислової компанії (HESA) і виробництва військових літаків. HESA була визначена у вересні 2008 року за те, що вона належить або контролюється Міністерством оборони та матеріально-технічним забезпеченням збройних сил Ірану. До мережі входять три особи, які проживають в Ісламській Республіці Іран, дві фізичні особи та одна організація, що базуються в Китайській Народній Республіці, три організації, що знаходяться в Російській Федерації, і дві організації, які знаходяться в Туреччині", – йдеться в повідомленні Білого дому.

Розробка та розповсюдження БПЛА Іраном дестабілізують регіон Близького Сходу та підтримують війну Росії проти України.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти, щоб перешкодити зусиллям Ірану і працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб притягнути Іран до відповідальності за його дії", – додали представники Білого дому.

Санкції стосуються крипто-бізнесу в Газі під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company, який надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти, включаючи криптовалюту біткойн.

За словами Міністерства фінансів, ця фірма також використовувалась для переказу коштів іншими терористичними групами.

Також санкції введено проти компанії Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd. (Shenzhen Jiasibo), яка розташована в Китаї.

До санкційного списку потрапили російське ТОВ "Центр технічного обслуговування "Дельта-Аеро", яке постачає гвинти та шини для свого літака Ан-14. Російське акціонерне товариство науково-виробниче підприємство "Аеросила", яке займається тренувальними польотами та випробуваннями установок для іранської фірми. Російське акціонерне товариство "Стар" яке має контракти на капітальний ремонт компонентів літака Ан-140.

Іран заявив про скасування обмежень на продаж ракет, які були накладені ембарго ООН, однак в ЄС заявили, що продовжать накладені обмеження.