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США пом'якшують нафтові санкції щодо Венесуели після виборчих домовленостей

Уряд і опозиція південноамериканської країни, зокрема, погодили гарантувати безпеку всіх кандидатів у президенти наступного року.

США пом'якшують нафтові санкції щодо Венесуели після виборчих домовленостей
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати пом'якшують санкції щодо Венесуели після того, як уряд і опозиція південноамериканської країни домовилися про присутність міжнародних спостерігачів на виборах президента наступного року.

Про це пише BBC.

Санкції будуть послаблені щодо нафтового, газового та золотого секторів Венесуели. Інші санкції, введені через придушення протестів і знищення демократії, залишаються в силі.

У Вашингтоні попередили, що послаблення може бути скасовано, якщо виборча угода розпадеться.

Нова генеральна ліцензія, видана міністерством фінансів США, дозволила Венесуелі, яка перебувала під серйозними санкціями з 2019 року, видобувати та експортувати нафту на обрані нею ринки протягом наступних шести місяців. Щодо сектору золота часові обмеження не визначено.

США попередили Венесуелу, що вони мають “визначити конкретні терміни та процес прискореного відновлення всіх кандидатів (у президенти, - ред.)” до кінця листопада. “Усім, хто хоче балотуватися на пост президента, має бути надана така можливість”, − сказав державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Він закликав звільнити всіх незаконно затриманих американців та венесуельських політичних в'язнів.

Угоду між урядом Венесуели та опозицією підписали у вівторок на Барбадосі. Вона містить 12 пунктів, які включають обіцянки надати всім кандидатам доступ до державних та приватних ЗМІ, а також гарантувати їхнє вільне та безпечне пересування країною.

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Обидві сторони також домовилися оновити списки виборців як усередині країни, так і за її межами, щоб гарантувати, що мільйони венесуельців, що емігрували, зможуть реалізувати своє право голосу. Однак і опозиція, і уряд мають полярні думки щодо лідера опозиції Марії Корини Мачадо.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила жорсткі санкції проти Венесуели, щоб покарати уряд президента Ніколаса Мадуро після його переобрання у 2018 році, яке США назвали “нелегітимним”. Однак відносини між двома країнами покращилися за президента Джо Байдена.

США зацікавлені в пом’якшенні кризи у Венесуелі, оскільки жахливий стан економіки цієї країни змусив понад 7 мільйонів венесуельців емігрувати, левова частка з них вирушила до США. Венесуела також має найбільші в світі підтверджені запаси нафти, і послаблення санкцій США щодо нафтової промисловості Каракасу принесе економічну користь обом країнам.

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