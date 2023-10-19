Наземний наступ ЦАХАЛу в секторі Газа може тривати роками, − американський генерал

Девід Петреус, який командував об'єднаними збройними силами в Іраці та Афганістані, порівняв операцію з боями у столиці Сомалі у 1993 році.

Військовий наземний наступ Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази може тривати роками та включати жахливі бої.

Про це заявив Politico американський генерал Девід Петреус, який командував об'єднаними збройними силами в Іраці та Афганістані.

Колишній очільник ЦРУ попередив, що продовження бомбардувальної кампанії ЦАХАЛу з наземним вторгненням “може дуже швидко стати Могадішо (столиця Сомалі, - ред.) на стероїдах”.

Він згадав інцидент 1993 року, коли три американські гелікоптери Black Hawk були збиті у Могадішо. Це спровокувало жорстокі бої в місті, а американські сили намагалися врятувати тих, хто вижив.

За словами Петреуса, ЦАХАЛ зіткнеться зі схожою реальністю на ворожій території, якщо розпочне наземну операцію. “Якщо вони (ХАМАС) будуть настільки ж винахідливими в обороні, як і під час того жахливого, варварського нападу (бойовики Сомалі, - ред.), тоді ви побачите терористів-смертників, ви побачите саморобні вибухові пристрої, будуть засідки, міни-пастки…”, − сказав він.

Петреус підкреслив, що його особистий досвід управління арміями, які беруть участь у жорстоких кампаніях проти повстанців, має бути попередженням для ЦАХАЛу.

“Мені важко уявити складнішу ситуацію, ніж конкретно ця, а я командував військами у низці великих міських операцій. Ви не зможете перемогти у боротьбі з повстанцями за рік чи два. Зазвичай, вона триває десятиліттями або більше, як ми бачили в Іраку й Афганістані”, − зазначив генерал.

Американець додав, що після перемоги над бойовиками, Ізраїлю буде потрібен план відновлення основних послуг, відновлення сектору Гази та зміцнення управління в регіоні.

Нагадаємо, CNN та Wall Street Journal написали, що Сполучені Штати відібрали близько 2000 військових для підготовки до потенційного розгортання заради підтримки Ізраїля. Війська будуть консультувати та надавати медичну підтримку, але вони не призначені для виконання бойових дій. Піхоту до розгортання не готують.