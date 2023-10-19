Ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по Газі, зокрема на півдні

ХАМАС заявив про удари по територіях, які Тель-Авів оголосив безпечними зонами.

Сьогодні вранці Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази, зокрема по місцях на півдні, які Тель-Авів оголосив безпечними зонами, пише The Guardian.

Міністерство внутрішніх справ ХАМАСу заявило про вибухи в південному місті Хан-Юніс протягом ночі, авіадари пошкодили кілька будинків. Відомо про 12 вбитих та 40 поранених. Також повідомили про вибухи у Рафасі на кордоні з Єгиптом.

Окрім того, уражено будинки вздовж кордону сектора Гази з Ізраїлем у північній зоні евакуації. Ізраїль зосередив війська у цьому районі.

ХАМАС заявив, що авіаударів зазнали три житлові блоки в Аль-Захрі − районі, який було наказано евакуювати.

Нагадаємо, американський генерал Девід Петреус, який командував об'єднаними збройними силами в Іраці та Афганістані, вважає, що військовий наземний наступ Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази може тривати роками та включати жахливі бої.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що з початку війни у місцевості було вбито 3478 осіб і понад 12 тисяч отримали поранення. В Ізраїлі внаслідок ударів ХАМАСу загинуло понад 1400 осіб.