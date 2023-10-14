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Фінляндія розгляне можливість повної заборони для росіян укладати угоди щодо нерухомості

Крім того, в країні планується посилення перевірки транзакцій щодо нерухомості.

Фінляндія розгляне можливість повної заборони для росіян укладати угоди щодо нерухомості
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен (Antti Häkkänen) заявив, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проєктів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Helsingin Sanomat.

"Оцінка операцій з нерухомістю з громадянами країн за межами ЄС, зокрема з росіянами, була переглянута. Протягом зими буде оцінена можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень", - сказав Хяккянен.

Крім того, за його словами, в країні буде посилена перевірка транзакцій.

Міністр також додав, що така заборона передбачатиме низку винятків. Крім того, буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.

Також один із проєктів полягає в тому, що згодом закон може втрутитися сильніше, ніж зараз, якщо компанії продадуть щось критичне не тій країні.

"Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю або чимось іншим", - пояснив Хяккянен.

Нагадаємо, Фінляндія прогнозує, що Росія активізує дії проти неї після вступу до НАТО. Кремль, як передбачається, зосередиться на зборі інформації в кіберсередовищі.

Зазначимо, з 1 жовтня у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу Генеральне консульство Фінляндії – одна з найбільших дипустанов країни. Консульство закрили відповідно до рішення Росії, схваленому на початку липня. Тоді ж Москва заявила про видворення дев'ятьох фінських дипломатів. 

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