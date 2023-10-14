МЗС Ізраїлю відкликало дозвіл на виїзд іноземних громадян із сектору Гази, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл, повідомляє Укрінформ.

За його словами, те, що відбувається зараз в Газі, вже треба називати гуманітарною катастрофою.

Він повідомив, що у секторі Гази “не просто відключене світло, проблеми з водою, їжею, ліками. Проблема в тому, що там немає вже мобільного зв'язку”.

“І цей коннект з нашими громадянами він теж втрачається. Станом на сьогодні в нас 243 людини наших громадян, які потребують евакуації. Ми розуміємо, що ця цифра точно не остаточна, вона буде зростати”, - сказав Лубінець.

Він зазначив, що вчора був офіційно підкріплений документально дозвіл на евакуацію громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні перетнути пункт перетину “Рафах”. Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту.

“Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Уже є офіційна заява від нашого МЗС, наш посол надіслав офіційно ноту протесту. За нашою інформацією, так само зробили або планують зробити ще низка країн. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти”, - повідомив Лубінець.

Він додав, що сам пункт пропуску з боку Єгипту відкритий.

Лубінець також повідомив, що прибув у Єгипет вчора і провів низку зустрічей.

Зокрема, за його словами, він зустрівся із своєю колегою, яка очолює інституцію захисту прав у Єгипті.

"Я почув слова підтримки і запевнення в тому, що все, що стосується єгипетської влади, вони будуть максимально сприяти евакуації наших громадян із сектору Гази. Але як, коли це буде - коли Ізраїль надасть дозвіл... Фактично від Ізраїлю ми просимо, щоб цей пункт перетину був безпечний і його просто не бомбили. Від палестинців і влади Палестини ми просимо, щоб просто дозволили вийти нашим громадянам, а єгипетська влада - просто їх пропустила, прийняла. Такий, знаєте, трикутник - три країни, між собою, ми розуміємо, вони зараз не спілкуються - Палестина, сектор Гази і Ізраїль. Тут свої відносини”, - сказав Лубінець.

Нагадаємо, нещодавно видання The Guardian повідомило, що тисячі палестинців втікають на південь Сектора Гази, навколо якого скупучуються війська Ізраїлю. Іноземним громадянам дозволили залишити анклав.

Сьогодні прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази, які повідомили йому, що вони готові до бойових дій у секторі Гази.