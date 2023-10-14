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США стурбовані, що ізраїльський уряд не готовий до наслідків вторгнення у Газу, − Bloomberg

Білий дім змушує Тель-Авів думати не лише про безпосередню мету − викорінення ХАМАС. 

США стурбовані, що ізраїльський уряд не готовий до наслідків вторгнення у Газу, − Bloomberg
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден пообіцяв беззастережну підтримку Ізраїлю, який готується до наземної операції у секторі Гази. Однак його адміністрація стурбована тим, що ізраїльський уряд не готовий до наслідків масштабного вторгнення.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел, Білий дім побоюється, що Ізраїль не має плану того, що буде з Газою після вторгнення, і змушує Тель-Авів думати не лише про безпосередню мету − викорінення ХАМАС. 

За словами людей, команда Байдена також була занепокоєна вимогою Ізраїлю евакуювати мешканців північної частини сектору Газа протягом 24 годин − терміну, який і ЄС, і ООН вважають нереалістичним. Незабаром після того, як Ізраїль висунув цю вимогу, представник Ради національної безпеки Джон Кірбі визнав, що евакуація з Гази буде “непростим завданням”.

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“Каральна кампанія в Газі та відсутність чіткої кінцевої точки ризикує роздмухати найгіршу кризу в Ізраїлі за 50 років до регіональної пожежі, яку США та їхні союзники намагатимуться стримати”, − зазначає видання.

Нагадаємо, у ніч на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Попередньо, внаслідок ударів загинув Мерада Абу Мерада, який "очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".

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