Російського дипломата знайшли мертвим у готельному номері в Туреччині

Очільник департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії Микола Кобринець був знайдений мертвим у готелі Стамбулі. Це сталося близько 9 години ранку 13 жовтня.

Про це повідомляє Hurriyet.

Зазначається, що російський дипломат прибув у Стамбул днем раніше на зустріч послів. Коли до Кобринця не вдалося додзвонитися, в номер зайшов персонал готелю.

Росіянин лежав в ліжку без свідомості. Медики, які прибули в готель, констатували смерть дипломата.

Після цього поліція розпочала розслідування події.

Згідно з попереднім даними прокурора та слідчих груп, дипломат помер від серцевого нападу. Після розслідування тіло дипломата доставили в морг Інституту судової медицини в Бахчеліевлер-Єнібосні для встановлення точної причини смерті.

"Має бути проведено розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження", – зазначили правоохоронці.

У російському МЗС смерть Кобринця підтвердили, проте причину там не зазначали.

Не менше третини працівників російських дипустанов у Швейцарії, ймовірно, працюють на спецслужби РФ. При цьому Швейцарія не вдається до висилок російських дипломатів, як багато країн Європи та Північної Африки.