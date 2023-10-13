У Лівані вбили відеооператора Reuters

Іссам був частиною команди Reuters у південному Лівані.

Відеооператор новин Reuters Іссам Абдаллах загинув на півдні Лівану під час роботи.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми глибоко сумуємо, дізнавшись, що наш відеооператор Іссам Абдаллах був убитий", - йдеться в заяві Reuters.

Іссам був частиною команди Reuters у південному Лівані, який забезпечував живий відеосигнал.

В Reuters наголосили, що вони шукають більше інформації та співпрацюють з владою в регіоні.

Нагадаємо, 19 вересня у Запорізькій області росіяни атакували авто знімальної групи шведських журналістів із каналу TV4.