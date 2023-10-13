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У Лівані вбили відеооператора Reuters

Іссам був частиною команди Reuters у південному Лівані.

У Лівані вбили відеооператора Reuters
Фото: Reuters

Відеооператор новин Reuters Іссам Абдаллах загинув на півдні Лівану під час роботи.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми глибоко сумуємо, дізнавшись, що наш відеооператор Іссам Абдаллах був убитий", - йдеться в заяві Reuters.

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Іссам був частиною команди Reuters у південному Лівані, який забезпечував живий відеосигнал. 

В Reuters наголосили, що вони шукають більше інформації та співпрацюють з владою в регіоні.

Нагадаємо, 19 вересня у Запорізькій області росіяни атакували авто знімальної групи шведських журналістів із каналу TV4.

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