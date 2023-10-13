У Лівані вбили відеооператора Reuters

Відеооператор новин Reuters Іссам Абдаллах загинув на півдні Лівану під час роботи.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми глибоко сумуємо, дізнавшись, що наш відеооператор Іссам Абдаллах був убитий", - йдеться в заяві Reuters.
Іссам був частиною команди Reuters у південному Лівані, який забезпечував живий відеосигнал.
В Reuters наголосили, що вони шукають більше інформації та співпрацюють з владою в регіоні.
Нагадаємо, 19 вересня у Запорізькій області росіяни атакували авто знімальної групи шведських журналістів із каналу TV4.