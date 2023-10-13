Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСвіт

"Хезболла" заявила, що готова до війни з Ізраїлем

Терористичне угрупування заявило приєднається до ХАМАСу, коли прийде час.

"Хезболла" заявила, що готова до війни з Ізраїлем
Бійці іракського ополчення Харакат Хезболла аль-Нуджаба, підготовлені Революційною гвардією Ірану
Фото: wilsoncenter.org

Ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

Про це пише Times of Israel з посиланням на заяву заступника керівника "Хезболли" Наїма Кассема на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута

"Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми будемо діяти", – заявив Наїм Кессем.

За інформацією ізраїльського видання, останні дні на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.

Хезболла виникла у Лівані у 20 столітті. Вона є ліванською шиїтською парамілітарною ісламістською організацією та політичною партією. Ізраїль, США та інші країни визнали її терористичною організацією.

Нагадаємо, Хезболла з території Лівану обстріляла ізраїльські позиції та взяв за це відповідальність.Раніше, ліванська шиїтська партія "Хезболла" заявила, що не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies