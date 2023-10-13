"Хезболла" заявила, що готова до війни з Ізраїлем

Терористичне угрупування заявило приєднається до ХАМАСу, коли прийде час.

Ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

Про це пише Times of Israel з посиланням на заяву заступника керівника "Хезболли" Наїма Кассема на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута

"Ми повністю готові, і коли прийде час діяти, ми будемо діяти", – заявив Наїм Кессем.

За інформацією ізраїльського видання, останні дні на півночі країни було кілька хибних тривог через ймовірний запуск ракет з боку Лівану.

Хезболла виникла у Лівані у 20 столітті. Вона є ліванською шиїтською парамілітарною ісламістською організацією та політичною партією. Ізраїль, США та інші країни визнали її терористичною організацією.

Нагадаємо, Хезболла з території Лівану обстріляла ізраїльські позиції та взяв за це відповідальність.Раніше, ліванська шиїтська партія "Хезболла" заявила, що не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю.