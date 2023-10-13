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Ізраїль вимагає евакуації мільйона людей із півночі сектора Гази перед очікуваним наземним вторгненням

ВООЗ називає це смертним вироком для критичних пацієнтів.

Ізраїль вимагає евакуації мільйона людей із півночі сектора Гази перед очікуваним наземним вторгненням
Мешканці тікають із міста Газа перед очікуваним наземним вторгненням Ізраїлю, 13 жовтня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Ізраїль наказав евакуювати північну частину Сектора Гази, включно з містом Газа, де мешкають понад 400 тисяч осіб на тлі загрози наземного наступу Тель-Авіва, пише Associated Press.

Видання зазначає, що йдеться про переміщення 1 мільйона мешканців території. Палестинці зможуть евакуйовуватися на південь лише в межах Сектора, оскільки Ізраїль повністю ізолював цю територію. 

ООН заявляє, що 400 тисяч палестинців вже були змушені залишити свої будинки. У міжнародній організації заявляють, що масова втеча такої кількості людей − лише за 24 години − матиме катастрофічні наслідки.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зі свого боку заявила, що евакуація критичних пацієнтів з Гази означає для них “смертний вирок”, інформує The Reuters

“Є важкохворі люди, чиї травми означають, що їхні єдині шанси на виживання − це використання апаратів штучної вентиляції легенів. Тож переміщення цих людей є смертним вироком. Просити медичних працівників зробити − це більш ніж жорстоко”, − підкреслив речник ВООЗ Тарік Ясаревич. 

Генеральний директор агентства Тедрос Аданом Гебреїсус закликав Ізраїль скасувати своє рішення про евакуацію. Він заявив, що лікарні в Газі перебувають на “точці зламу”, і звернувся безпосередньо до Ізраїлю з проханням змінити свою думку.

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“Лікарні в секторі Гази переживають кризовий стан. Без негайної допомоги надання основних медичних послуг припиниться. Я відвідав Газу в 2018 році. Доступ до медичної допомоги вже був ускладнений. Я знаю з перших вуст, що масова евакуація на південь анклаву була б катастрофічною для пацієнтів, медичних працівників та інших цивільних осіб, які залишаться позаду або потраплять в небезпечний і, можливо, смертельний масовий рух. Просимо скасувати рішення”, − написав він у соцплатформі X.

Водночас ХАМАС закликав палестинців на північній території залишатися у своїх будинках і “твердо стояти перед обличчям цієї огидної психологічної війни, яку веде окупація”, пише The Guardian.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Галлант сказав, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і поводить себе відповідним чином. 

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац зі свого боку заявив, що у Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України.

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