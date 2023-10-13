Ізраїль наказав евакуювати північну частину Сектора Гази, включно з містом Газа, де мешкають понад 400 тисяч осіб на тлі загрози наземного наступу Тель-Авіва, пише Associated Press.

Видання зазначає, що йдеться про переміщення 1 мільйона мешканців території. Палестинці зможуть евакуйовуватися на південь лише в межах Сектора, оскільки Ізраїль повністю ізолював цю територію.

ООН заявляє, що 400 тисяч палестинців вже були змушені залишити свої будинки. У міжнародній організації заявляють, що масова втеча такої кількості людей − лише за 24 години − матиме катастрофічні наслідки.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зі свого боку заявила, що евакуація критичних пацієнтів з Гази означає для них “смертний вирок”, інформує The Reuters.

“Є важкохворі люди, чиї травми означають, що їхні єдині шанси на виживання − це використання апаратів штучної вентиляції легенів. Тож переміщення цих людей є смертним вироком. Просити медичних працівників зробити − це більш ніж жорстоко”, − підкреслив речник ВООЗ Тарік Ясаревич.

Генеральний директор агентства Тедрос Аданом Гебреїсус закликав Ізраїль скасувати своє рішення про евакуацію. Він заявив, що лікарні в Газі перебувають на “точці зламу”, і звернувся безпосередньо до Ізраїлю з проханням змінити свою думку.

“Лікарні в секторі Гази переживають кризовий стан. Без негайної допомоги надання основних медичних послуг припиниться. Я відвідав Газу в 2018 році. Доступ до медичної допомоги вже був ускладнений. Я знаю з перших вуст, що масова евакуація на південь анклаву була б катастрофічною для пацієнтів, медичних працівників та інших цивільних осіб, які залишаться позаду або потраплять в небезпечний і, можливо, смертельний масовий рух. Просимо скасувати рішення”, − написав він у соцплатформі X.

Hospitals in Gaza are at a breaking point.



Without immediate entry of aid, essential health care services will come to a halt.



I visited Gaza in 2018. Access to care was already difficult. I know firsthand that a mass evacuation to the enclave's south would be disastrous - for… https://t.co/wZ9gCrN05k — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 13, 2023

Водночас ХАМАС закликав палестинців на північній території залишатися у своїх будинках і “твердо стояти перед обличчям цієї огидної психологічної війни, яку веде окупація”, пише The Guardian.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду сектору Гази, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Галлант сказав, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і поводить себе відповідним чином.

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац зі свого боку заявив, що у Газі не буде електрики та води, поки терористи не звільнять заручників. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України.