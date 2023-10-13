​Росія накопичує ракети для ударів по Україні взимку, - британська розвідка

Ворожа авіація далекої дії не завдавала ударів по Україні вже 21 день.

Російська авіація далекої дії не завдавала ударів по Україні з 21 вересня, тобто 21 день. Це може свідчити про те, що ворог накопичує ракети для атак по критичній інфраструктурі взимку.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

Водночас зазначається, що такі перерви не є чимось незвичайним. Остання подібна перерва тривала з 9 березня по 28 квітня, тобто 51 день. Ймовірно, у цьому випадку авіація далекої дії практично вичерпала запаси боєприпасів до ракет Х-23 (або AS-23 за класифікацією НАТО) після зимової кампанії зі знищення критичної інфраструктури України.

"Цього разу, ймовірно, російська авіація далекої дії зберігає наявні запаси ракет АS-23, а також використовує паузу для збільшення запасів боєприпасів напередодні нових потужних ударів по Україні в зимовий період", - йдеться у звіті.

Останнім часом Росія зосередила авіаудари по об'єктах зернового господарства на півдні України, використовуючи безпілотнники Shahed.

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.