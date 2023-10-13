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Франція забороняє всі пропалестинські демонстрації

Міністр внутрішніх справ Франції наказав “систематично” депортувати іноземних громадян, які порушують правила.

Франція забороняє всі пропалестинські демонстрації
Фото: EPA

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заборонив усі пропалестинські демонстрації в країні.

Про це повідомляє BBC News.

Дарманен у своїй заяві наказав “систематично” депортувати іноземних громадян, які порушують правила.

Також міністр сказав регіональним префектам, що єврейські школи та синагоги повинні бути захищені помітною присутністю поліції.

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Він сказав, що з суботи було зафіксовано 100 антисемітських актів. Більшість із них стосуються графіті, на яких зображені “свастики, “смерть євреям”, заклики до інтифад проти Ізраїлю”. Деякі інциденти включали затримання людей, які намагалися пронести ножі до шкіл і синагог.

Уточнюється, що таке рішення було прийнято, оскільки європейські уряди побоюються зростання антисемітизму, викликаного війною Ізраїлю та ХАМАС.

Єврейська громада Франції налічує майже 500 тис. осіб, вона є найбільшою в Європі. Водночас мусульманська громада Франції також є однією з найбільших у Європі і налічує приблизно 5 млн осіб.

Крім того, президент Еммануель Макрон у відеозверненні закликав французький народ залишатися єдиними, і сказав - “давайте не додавати національні розбіжності до міжнародних розбіжностей”.

Раніше повідомлялось, що Франція та Іспанія проти зупинення допомоги ЄС Палестині.

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