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США та Катар погодилися не допустити використання Іраном 6 млрд доларів, - ЗМІ

Гроші мали бути використані для гуманітарних цілей.

США та Катар погодилися не допустити використання Іраном 6 млрд доларів, - ЗМІ
Госсекретарь США Майк Помпео (слева) и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман би
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати досягли угоди з Катаром про заборону Ірану отримати доступ до фонду в розмірі 6 млрд доларів.

Про це повідомляє ABC News.

Джерела видання повідомили, що про таку домовленість законодавцям повідомив заступник міністра фінансів.

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Ці кошти були частиною обміну полоненими для звільнення п'ятьох американських громадян та мали бути використані для гуманітарних цілей.

Раніше повідомлялось, що США та Іран обмінялися полоненими у форматі "п'ять на п'ять". У рамках угоди про обмін полоненими Америка розморозила підсанкційні 6 млрд доларів, що належали Тегерану.

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