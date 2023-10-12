Рада ООН з прав людини продовжила на рік моніторинг порушень прав людини у Росії

Організація Об'єднаних Націй продовжила моніторинг порушень прав людини у Росії ще на рік.

Про це йдеться на сторінці Ради ООН з прав людини у Х (екствітер).

За відповідне рішення проголосували 18 держав. 22 утрималися, а сім виступили проти.

#HRC54 | Draft resolution A/HRC/54/L.21 on the situation of human rights in the #RussianFederation was ADOPTED. pic.twitter.com/eKLDZ2LWZS — United Nations Human Rights Council | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) October 12, 2023

Нагадаємо, днями Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини торік у квітні. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Минулого місяця стало відомо, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на виборах, які будуть розглядатися як ключовий тест її міжнародного статусу.