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Рада ООН з прав людини продовжила на рік моніторинг порушень прав людини у Росії

Відповідне рішення підтримали 18 держав.

Рада ООН з прав людини продовжила на рік моніторинг порушень прав людини у Росії
Фото: rada.gov.ua

Організація Об'єднаних Націй продовжила моніторинг порушень прав людини у Росії ще на рік.

Про це йдеться на сторінці Ради ООН з прав людини у Х (екствітер).

За відповідне рішення проголосували 18 держав. 22 утрималися, а сім виступили проти.

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Нагадаємо, днями Росію не обрали до Ради ООН із прав людини на 2024-2026 роки. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини торік у квітні. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Минулого місяця стало відомо, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на виборах, які будуть розглядатися як ключовий тест її міжнародного статусу.

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