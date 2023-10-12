Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув нині з візитом до Китаю.
Про це йдеться в дописах Борреля у Х (екствітер).
"Важливий візит для обговорення відносин між ЄС і Китаєм, ключових регіональних і глобальних проблем з урядовими органами, науковцями та представниками бізнесу", – зазначив євродипломат.
Він провів зустріч із науковцями Шанхайського інституту міжнародних досліджень та представниками європейських компаній.
Inspiring exchange in Shanghai with European companies on economic and business challenges.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 12, 2023
We must address these challenges because neither we nor China can ignore each other’s market. pic.twitter.com/QGGDKslLQ3
"Мій візит до Китаю також полягає в тому, щоб послухати думку Китаю. Наш обмін показує, що ця дискусія має продовжуватися", – зауважив Боррель.
Він додав, що ЄС і Китай мають вирішити виклики, які постали перед ними, тому що "ні ми, ні Китай не можемо ігнорувати ринок один одного".
Нагадаємо, керівники Єврокомісії з питань цифрових технологій, оборони та торгівлі Вера Йоурова, Тьєррі Бретон і Валдіс Домбровскіс підготували список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від конкурентів.
Тим часом Білий дім почав планувати листопадову зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.