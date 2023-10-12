"Мій візит до Китаю також полягає в тому, щоб послухати думку Китаю", – зазначив глава євродипломатії.

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув нині з візитом до Китаю.

Про це йдеться в дописах Борреля у Х (екствітер).

"Важливий візит для обговорення відносин між ЄС і Китаєм, ключових регіональних і глобальних проблем з урядовими органами, науковцями та представниками бізнесу", – зазначив євродипломат.

Він провів зустріч із науковцями Шанхайського інституту міжнародних досліджень та представниками європейських компаній.

Inspiring exchange in Shanghai with European companies on economic and business challenges.



We must address these challenges because neither we nor China can ignore each other’s market. pic.twitter.com/QGGDKslLQ3 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 12, 2023

"Мій візит до Китаю також полягає в тому, щоб послухати думку Китаю. Наш обмін показує, що ця дискусія має продовжуватися", – зауважив Боррель.

Він додав, що ЄС і Китай мають вирішити виклики, які постали перед ними, тому що "ні ми, ні Китай не можемо ігнорувати ринок один одного".

Нагадаємо, керівники Єврокомісії з питань цифрових технологій, оборони та торгівлі Вера Йоурова, Тьєррі Бретон і Валдіс Домбровскіс підготували список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від конкурентів.

Тим часом Білий дім почав планувати листопадову зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.