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Боррель перебуває з візитом у Китаї

"Мій візит до Китаю також полягає в тому, щоб послухати думку Китаю", – зазначив глава євродипломатії.

Боррель перебуває з візитом у Китаї
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прибув нині з візитом до Китаю.

Про це йдеться в дописах Борреля у Х (екствітер).

"Важливий візит для обговорення відносин між ЄС і Китаєм, ключових регіональних і глобальних проблем з урядовими органами, науковцями та представниками бізнесу", – зазначив євродипломат.

Він провів зустріч із науковцями Шанхайського інституту міжнародних досліджень та представниками європейських компаній.

"Мій візит до Китаю також полягає в тому, щоб послухати думку Китаю. Наш обмін показує, що ця дискусія має продовжуватися", – зауважив Боррель.

Він додав, що ЄС і Китай мають вирішити виклики, які постали перед ними, тому що "ні ми, ні Китай не можемо ігнорувати ринок один одного".

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Нагадаємо, керівники Єврокомісії з питань цифрових технологій, оборони та торгівлі Вера Йоурова, Тьєррі Бретон і Валдіс Домбровскіс підготували список критичних технологій, які ЄС хоче захистити від конкурентів. 

Тим часом Білий дім почав планувати листопадову зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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