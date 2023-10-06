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​Байден і Сі мають зустрітися у США в листопаді, - WP

Попередня зустріч відбулася торік на полях саміту "Групи двадцяти".

​Байден і Сі мають зустрітися у США в листопаді, - WP
Президент США Джо Байден і очільник Китаю Сі Цзіньпінь
Фото: ЕРА/UPG

Білий дім почав планувати листопадову зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, повідомляє Washington Post.

Зустріч має відбутися у Сан-Франциско. Вона покликана стабілізувати відносини між двома державами. Наразі про неї офіційно не оголошували. Один із співрозмовників видання зазначив, що американський президент із нетерпінням чекає на зустріч із Сі, але "поки нічого не підтверджено".

За словами представників адміністрації Байдена, плани зміцняться після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван І приїде найближчими тижнями до Вашингтона.

Зустріч має відбутися вперше після саміт G20 в Індонезії у 2022 році. Тоді обидва президенти наголосили на важливості міжособистісної дипломатії та висловили сподівання, що зможуть повернути відносини між обома державами у потрібне русло.

В останні місяці для налагодження діалогу чотири високопосадовці адміністрації Байдена відвідували Пекін. Зокрема, це був держсекретар США Ентоні Блінкен, очільниця Мінфіну Джанет Єллен, міністерка торгівлі Джина Раймондо . у вересні переговори відбулися між радником Байдена Джейком Салліваном та китайським дипломатом Ван І.

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Нагадаємо, погіршення стосунків між США і Китаєм відбулося, зокрема, торік у червні, коли Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Це сталося одразу після зустрічі Блінкена  і Сі в Пекіні.

Китайське МЗС назвало ці слова "публічною політичною провокацією".

Перед цим Cполучені Штати збили китайську "кулю-шпигунку". Пекін заявив, що вона була метеорологічним зондом.

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