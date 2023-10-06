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Туреччина посилює авіаудари по Сирії після збиття її безпілотника силами США

Анкара вдарила по курдських союзниках Вашингтона.

Туреччина посилила авіаудари по курдських союзниках Сполучених Штатів у Сирії після того, як американські військові збили турецький безпілотник у цьому регіоні. Про це пише Bloomberg.

Нальоти турецької авіації проти бойовиків на півночі Сирії посилюють напруженість між Анкарою та Вашингтоном. Вони розходяться з приводу американської підтримки збройних груп, які Туреччина вважає терористами.

Туреччина заявила, що її військові літаки завдали ударів по нафтових свердловинах, складах і штабах курдських бойовиків YPG.

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Безпілотним літальним апаратом керувало Національне розвідувальне управління Туреччини, яке проводило транскордонні операції у відповідь на теракт смертника у турецькій столиці в неділю. За даними турецької розвідки, відповідальність за напад, у якому поранили двох офіцерів служби безпеки, взяло на себе курдське бойове угруповання РПК. Напад організували зі Сирії.

Речник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що немає жодних ознак того, що безпілотник планував завдати удару по американських військах. Однак операції Туреччини розпалили нову напруженість у відносинах з боротьбі США проти терористів Ісламської держави (ІДІЛ).

Фото: Anadolu Agency

Відносини між двома союзниками у НАТО також нещодавно загострилися через блокування президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, вчора американський винищувач F-16 збив у Сирії турецький безпілотник. БпЛА помітили під час повітряної атаки в зоні обмеженої дії США. Це перший випадок ураження американськими військами літального апарату іншої країни НАТО.

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