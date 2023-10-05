Президентка Словаччини заперечила інформацію щодо блокування пакету військової допомоги Україні

Йдеться про безпеку і України, так і Словаччини.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у мережі Х спростувала чутки щодо блокування пакета військової допомоги Україні.

Високопосадовиця зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну точку зору на це в партії, яка веде коаліційні переговори, однак військова допомога Україні повинна продовжуватися.

"Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини", – сказала Чапутова.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Вона прийняла таке рішення, оскільки на парламентських виборах перемогла антиукраїнська партія Роберта Фіцо.