Росія ще раз доводить, що не має наміру припиняти терор проти українського народу, – Боррель

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив російську терористичну атаку по селі Гроза Куп'янського району. Про це він написав у Х.

"Цілеспрямовані атаки проти мирного населення є воєнними злочинами. З кривавим ударом по мирних жителях у Грозі/Куп'янську російські звірства досягли чергового жахливого рівня. Росія ще раз доводить, що не має наміру припиняти терор проти українського народу", – пише Жозеп Боррель.

Верховний представник ЄС назвав огидним напад РФ на невинних мирних жителів.

"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих злодіянь будуть притягнуті до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по селі Гроза Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 6-річна дівчинка та 50 дорослих. Станом на 20 годину пошуково-рятувальна операція завершена.