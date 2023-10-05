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Росія ще раз доводить, що не має наміру припиняти терор проти українського народу, – Боррель

Від терористичного обстрілу в селі Гроза загинули понад півсотні людей.

Росія ще раз доводить, що не має наміру припиняти терор проти українського народу, – Боррель
Фото: Харківська обласна прокуратура

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив російську терористичну атаку по селі Гроза Куп'янського району. Про це він написав у Х.

"Цілеспрямовані атаки проти мирного населення є воєнними злочинами. З кривавим ударом по мирних жителях у Грозі/Куп'янську російські звірства досягли чергового жахливого рівня. Росія ще раз доводить, що не має наміру припиняти терор проти українського народу", – пише Жозеп Боррель.

Верховний представник ЄС назвав огидним напад РФ на невинних мирних жителів.

"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих злодіянь будуть притягнуті до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по селі Гроза Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 6-річна дівчинка та 50 дорослих. Станом на 20 годину пошуково-рятувальна операція завершена. 

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