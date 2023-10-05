Українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків і зупинила роботу кількох аеропортів, - Федоров

Українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів Росії.
Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів - зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo. Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?", - написав він.
Федоров зазначив, що ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові "сюрпризи" для росіян.
Нагадаємо, 1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ.
Також на сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії РФ. Ці підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення Росгвардії у Краснодарському регіоні. Замість стартових сторінок користувачі побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого українського Головкома Валерія Залужного.
У День танкіста військові хакери нагадали росіянам, що Сили оборони України знищили понад 4500 російських танків.