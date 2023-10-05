Українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків і зупинила роботу кількох аеропортів, - Федоров

"Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?".

Українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів Росії.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів - зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo. Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?", - написав він.

Федоров зазначив, що ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові "сюрпризи" для росіян.

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ.

Також на сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії РФ. Ці підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення Росгвардії у Краснодарському регіоні. Замість стартових сторінок користувачі побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого українського Головкома Валерія Залужного.

У День танкіста військові хакери нагадали росіянам, що Сили оборони України знищили понад 4500 російських танків.