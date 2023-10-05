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Українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків і зупинила роботу кількох аеропортів, - Федоров

"Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?".

Українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків і зупинила роботу кількох аеропортів, - Федоров
Фото: Stock

Українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів Росії.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів - зупинка найбільших аеропортів РФ. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo. Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?", - написав він.

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Федоров зазначив, що ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові "сюрпризи" для росіян.

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові кібери оригінально "привітали" росіян із Днем сухопутних військ РФ.

Також на сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії РФ. Ці підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення Росгвардії у Краснодарському регіоні. Замість стартових сторінок користувачі побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого українського Головкома Валерія Залужного. 

У День танкіста військові хакери нагадали росіянам, що Сили оборони України знищили понад 4500 російських танків.

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