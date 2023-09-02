На сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії рф, - СтратКом ЗСУ

На сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії рф.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення Росгвардії у Краснодарському регіоні. Замість стартових сторінок користувачі побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого Залужного.

Здобуті в ході операції дані з серверів ворога успішно реалізовуються на користь оборони України.

Нагадаємо, у день прапора РФ українські хакери розмістили спалені російські триколори на сайтах компаній, які допомагають окупантам. Оригінальне поздоровлення розмістили на сайтах 15 російських компаній.