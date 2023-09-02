Данілов: імена лікарів ВЛК, які давали довідки про хибну непридатність, будуть оприлюднені публічно. Імена ухилянтів – теж
Данілов: імена лікарів ВЛК, які давали довідки про хибну непридатність, будуть оприлюднені публічно. Імена ухилянтів – теж
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Асиметричний тазик
Асиметричний тазик
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Псков. Стратегічні бомбардування
Псков. Стратегічні бомбардування
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)
Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСуспільствоВійна

На сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії рф, - СтратКом ЗСУ

Замість стартових сторінок користувачі  побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого Залужного.

На сайтах 17 компаній у Краснодарському краї з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії рф, - СтратКом ЗСУ
Фото: СтратКом ЗСУ

На сайтах 17 компаній у Краснодарському краї  з’явилися несподівані "поздоровлення" до дня гвардії рф.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.  

Підприємства надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення Росгвардії у Краснодарському регіоні. Замість стартових сторінок користувачі  побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого Залужного.

Здобуті в ході операції дані з серверів ворога успішно реалізовуються на користь оборони України.

Нагадаємо, у день прапора РФ українські хакери розмістили спалені російські триколори на сайтах компаній, які допомагають окупантам. Оригінальне поздоровлення розмістили на сайтах 15 російських компаній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies