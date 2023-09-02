Розвідники та спецпризначенці знищили у Луганській області ворожу станцію виявлення цілей 9С18 «Купол» і ЗРК «Бук».

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

Розвідники ГУР у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на тимчасово захопленій частині Луганщини поблизу Сватового знищили три одиниці військової техніки російських окупантів:

станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

ЗРК «Бук».

Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

Нагадаємо, що українські захисники за минулу добу ліквідували 570 окупантів.