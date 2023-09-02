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На Луганщині українські військові знищили ворожий ЗРК "Бук"

Техніка була знищена дронами-камікадзе.

На Луганщині українські військові знищили ворожий ЗРК "Бук"
Фото: Скрін з відео

Розвідники та спецпризначенці знищили у Луганській області ворожу станцію виявлення цілей 9С18 «Купол» і ЗРК «Бук».

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

Розвідники ГУР у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення «Омега» на тимчасово захопленій частині Луганщини поблизу Сватового знищили три одиниці військової техніки російських окупантів:

  • станцію виявлення цілей 9С18 «Купол»;
  • пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;
  • ЗРК «Бук».

Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

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Нагадаємо, що українські захисники за минулу добу ліквідували 570 окупантів.

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