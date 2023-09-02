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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення

Ворог здійснив 59 обстрілів за добу.

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив шість снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію агропідприємства у Херсонському районі. 

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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