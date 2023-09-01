За серпень в Києві було зафіксовано 12 температурних рекордів

Серпень був спекотним і дуже сухим.

В серпні у столиці було зафіксовано 12 температурних рекордів. З них 11 - у період з 27 по 30 серпня.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала 23,8°С, що на 3,4°С вище за кліматичну норму.

Серпень 2023 року посів друге місце у рейтингу найтепліших, найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року. Тоді середньомісячна температура повітря дорівнювала 24,6°С.

10 серпня у Києві було найхолодніше - мінімальна температура під ранок знизилась до 13,6°С, а найтепліше – 29 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 35,9°С.

Опадів у серпні випало лише 19 мм, або 34% кліматичної норми. Цьогорічний київський серпень увійшов у десятку найсухіших з 1891 року.

Нагадаємо, 29 серпня в Україні зафіксували новий максимум споживання електрики за це літо. Як повідомили в Укренерго, під час вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня.