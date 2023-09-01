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В укриттях Херсона почали встановлювати автоматичні двері

Такі двері заплановано встановити в усіх укриттях міста.

В укриттях Херсона почали встановлювати автоматичні двері
Фото: Скріншот з відео

У херсонських укриттях почали встановлювати автоматичні двері та додаткову сирену.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Замок на дверях та сирена реагують на сигнали повітряної тривоги та її відбій. 

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Такі двері заплановано встановити в усіх укриттях. Це має мінімізувати ситуації, коли під час тривоги укриття були зачиненими і через це гинули люди.

Нагадаємо, Кабмін на виконання рішення РНБО вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту. Тепер ці споруди мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.

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