У херсонських укриттях почали встановлювати автоматичні двері та додаткову сирену.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Замок на дверях та сирена реагують на сигнали повітряної тривоги та її відбій.

Такі двері заплановано встановити в усіх укриттях. Це має мінімізувати ситуації, коли під час тривоги укриття були зачиненими і через це гинули люди.

Нагадаємо, Кабмін на виконання рішення РНБО вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту. Тепер ці споруди мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.