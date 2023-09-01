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Лубінець заявив, що найважче повертати цивільних заручників

"Міжнародних конвенцій немає. Немає алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як для військовополонених", - пояснив омбудсман.

Лубінець заявив, що найважче повертати цивільних заручників
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Україні важко повертати своїх полонених цивільних.

Про це заявив Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Чому? Міжнародних конвенцій немає. Немає алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як для військовополонених. Немає такого бажання включатися в цей процес як з українськими дітьми. По цивільних заручниках найгірша ситуація", - сказав омбудсман.

Він зазначив, що країни, розуміючи те, що РФ не хоче віддавати цивільних, "намагаються навіть не піднімати цю тему". 

"Я не бачу, щоб це підхопили у світі. Ось у чому проблема. Ми організовуємо міжнародні конференції, де ми піднімаємо це питання... Наші міжнародні партнери включаються у ті процеси, де може бути результат... Бо росіяни що завжди кажуть? Це ж «українські шпигуни», ми їх засудили. Що ми порушили, згідно міжнародного гуманітарного права?", - зазначив Лубінець.

Уповноважений ВР повідомив, що проблему цивільних заручників обговорюватимуть на конференції в Копенгагені 6-8 листопада.

"Міжнародна конференція, де будуть присутні безліч керівників національних інституцій з захисту прав людини, моїх колег, також так будуть керівники ООН, різні громадські організації, які займаються питаннями протидії тортур. Так от, окрема панель там буде розглядати питання тортур, які застосовуються до цивільних, і окрема увага буде – тортури Російської Федерації проти цивільних заручників", - сказав Лубінець.

Він додав, що цивільних полонених росіяни роками утримують у в’язницях, не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, тримають разом із військовополоненими.

"І їм так само кажуть, що проблема в Україні, Україна не хоче вас, цивільних, визнавати, як комбатантів, і не хоче вас міняти на російських військовополонених", - зауважив омбудсман.

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Нагадаємо, раніше Лубінець заявляв, що за приблизними підрахунками Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників. Мінреінтеграції повідомляло, що РФ утримує 126 жінок, серед яких більшість є цивільними.

У липні вдалося повернути з полону додому 45 українських воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, а також двох цивільних.

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